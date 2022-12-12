لليوم الثاني على التوالي.. إلغاء وتأجيل عشرات الرحلات في مطارات موسكو بسبب الطقس

2022/12/12 | 10:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تم تأجيل 54 رحلة وإلغاء ثماني رحلات أخرى صباح الاثنين في مطارات موسكو “فنوكوفو” و”دوموديدوفو” و”شيريميتيفو” وسط هطول أمطار غزيرة وتساقط ثلوج.ووفقا لخدمة الجدول الزمني لـ Yandex، حتى الساعة 6.53 بتوقيت موسكو اليوم الاثنين، تم في مطار فنوكوفو تأجيل عشر رحلات وإلغاء رحلتين، وفي مطار دوموديدوفو، تأخرت 22 رحلة، وألغيت أربع رحلات، […]

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إلغاء وتأجيل عشرات الرحلات في مطارات موسكو بسبب الطقس أولاً على ايرث نيوز.

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