اردوغان يهدد بضرب أثينا اذا لم تتوقف الاستفزازات .. تركيا لا تعبث بهذه القضايا

2022/12/12 | 10:08 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بضرب العاصمة اليونانية أثينا إذا لم تتوقف “الاستفزازات”.وقال أردوغان في تصريحات صحافية، “اليونان تخاف من طائراتنا الحربية وطائراتنا المسلحة من دون طيار”.وأضاف “يقولون إنها ستضرب أثينا..إذا لم يهدأوا (يتوقفوا عن الاستفزازات) … Readmore

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