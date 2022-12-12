لن يسكتوا صوت الحق

2022/12/12 | 10:10 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:ادهم ابراهيم انهى مجلس النواب العراقي القراءة الاولى لمشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي المثير للجدل .وقد سبق لمجلس النواب تأجيل مناقشة مسودة قانون جرائم المعلوماتية المشابه...أكمل القراءة ←

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