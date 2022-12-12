هل سقطتْ حكومة السوداني في الفخ؟

2022/12/12 | 10:10 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سمير داود حنوش قالوا في السياسة “لايوجد صديق دائم وكذلك عدو” لكن أن نستيقظ صباحاً وتُخبرنا السياسة الأمريكية وراعية الديمقراطية في العراق! أن الفيل أصبح كائناً يطير فهي بالتأكيد فانتازيا...أكمل القراءة ←

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