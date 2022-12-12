بغداد تستيقظ على موجة تلوث جديدة

2022/12/12 | 10:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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شهدت العاصمة بغداد، اليوم الإثنين، موجة تلوث شديدة مع سحابة دخانية سامة تعدّ الأولى عالمياً.

ووفقاً للجدول أدناه شهدت العاصمة بغداد موجة تلوث شديدة مع سحابة دخانية سامة تبلغ ذروتها الآن ولغاية منتصف الظهيرة وهي تعدّ الأولى على مستوى العالم.

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