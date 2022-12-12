مواجهات مهمة في ممتاز الطائرة اليوم

2022/12/12 | 10:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تستكمل، اليوم الاثنين، لقائات الدوري الممتاز للكرة الطائرة المقامة منافساته حالياً في محافظتي البصرة والسليمانية.

ففي المجموعة الأولى يلاقي مدينة الشهداء منافسه سنجار في الساعة الثانية بعد الظهر في قاعة الزبير، تليها مواجهة مهمة بين غازالجنوب واربيل في الساعة الرابعة عصراً.

ولحساب المجموعة ذاتها في قاعة الاولمبية، يلتقي فريق القاسم بحديثة في الساعة الثانية تليها مواجهة غاية في الاهمية تجمع الشرطةوصاحب الارض والجمهور فريق البحري في تمام الرابعة عصراً.

وفي السليمانية يفتتح مواجهات الدور الرابع فريقي الصناعة والصمود في الساعة الثانية عشر ظهرا، ويلتقي فريق الجيش بمنافسهالحبانية في الثانية بعد الظهر، وتختم المواجهات عندما يلاقي البيشمرگة منافسه مصافي الشمال في الساعة الرابعة وسيكون فريق هيتفي حالة أنتظار.

ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز

واسفرت نتائج أمس الاحد، عن فوز الشرطة على بطل النسخة الماضية فريق غاز الجنوب بثلاثة أشواط لاثنين، واستطاع فريق سنجار منالتغلب على حديثة بثلاثة أشواط دون رد.

وحقق فريق البحري فوزاً مهماً على فريق مدينة الشهداء بثلاثة أشواط لواحد واستطاع أربيل من الفوز على فريق القاسم بثلاثة أشواط دونرد.

وانتزع الجيش فوزاً ثميناً من مصافي الشمال بثلاثة أشواط لواحد واستطاع الحبانية من الفوز على الصمود بثلاثة أشواط دون رد وحققالصناعة فوزاً مستحقا على هيت بثلاثة أشواط لواحد.

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