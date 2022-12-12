2022/12/12 | 10:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني استقرت أسعار صرف الدولار، اليوم الاثنين، في الأسواق المحلية.وسجَّلت أسعار بيع الدولار 150100 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 150000 دينار لكل 100 دولار.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سعر صرف الدولار في الاسواق المحلية المركز الخبري الوطني.

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