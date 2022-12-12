2022/12/12 | 10:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن القوات الإسرائيلية قتلت بالرصاص فتاة فلسطينية تبلغ من العمر 16 عاما خلال مداهمة في مدينة جنين المضطربة أمس الأحد مع استمرار موجة العنف في الضفة الغربية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتل فتاة فلسطينية برصاص القوات الاسرائيلية في الضفة الغربية المركز الخبري الوطني.

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