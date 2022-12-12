نواب نينوى يرفضون قرار وزير الداخلية بإعفاء نائب قائد شرطة المحافظة

2022/12/12 | 10:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعفى وزير الداخلية عبد الأمير الشمري نائب قائد شرطة نينوى اللواء عواد السورجي من منصبه، وعين بدلاً عنه يوسف العبيدي، بينما رفض نواب نينوى قرار الشمري واصفيه أنه يعمل بالضد من الأسس التي يقوم عليها تحالف إدارة الدولة

وصرح عضو مجلس النواب ماجد شنكالي في تصريح تابعته (بغداد اليوم)، أن "وزير الداخلية ونتيجة لضغوط مارسها عدد من النواب السنة في نينوى أقدم على إعفاء نائب قائد شرطة نينوى اللواء عواد السورجي من منصبه، وعين بدلاً عنه يوسف العبيدي وهو من المكون العربي السني، في حين أن قائد شرطة محافظ نينوى من المكون العربي السني".

وأضاف شنكالي: "كما ابتكر وزير الداخلية منصباً جديداً بعنوان معاون قائد شرطة نينوى لشؤون الشرطة ومنح المنصب الجديد لعربي، وبهذا يكون قائد شرطة نينوى ونائبه ومعاونه من المكون العربي".

وشدد النائب شنكالي على "إننا كنواب كرد نرفض هذه القرارات وقد اجتمع النواب الكورد التسعة عن محافظة نينوى اليوم، وأعددنا مذكرة وقعنا عليها لنوجهها لوزير الداخلية نعلن من خلالها رفضنا لقراره وأننا لن نقبل به بأي شكل من الأشكال لأنه مخالف لمبدأ حفظ التوازن في نينوى وفي العراق ككل".

وأوضح النائب ماجد شنكالي أن "هذه حصتنا واستحقاقنا الانتخابي كمكون، وهو من حقنا بكل المعايير، وإن مضت الأمور على هذه الشاكلة، فهذا يعني انتفاء التوازن، وأن وزير الداخلية يعمل بالضد من الأسس التي يقوم عليها تحالف إدارة الدولة".

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