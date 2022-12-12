تفاصيل الاطاحة بـ9 من تجار المخدرات في 3 محافظات

2022/12/12 | 10:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، إلقاء القبض على 9 من تجار المخدرات في 3 محافظات.وذكرت الخلية، أن "حملات متواصلة لمكافحة الجريمة المنظمة وتجار المخدرات نفذتها مفارز المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع في عدة محافظات اسفرت عن القاء القبض على 9 متهمين يتاجرون بالمواد المخدرة ومطلوبين للقضاء وفق احكام المادة 28 مخدرات في محافظات بغداد وبابل والديوانية"ز

وأضافت أنه "تم ضبط بحوزتهم مواد مخدرة مختلفة وادوات تستخدم في التعاطي"، مشيراً الى أنه "جاءت عملية القبض بالتنسيق مع فوج طوارئ بغداد الثالث وشعبة شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية".

وتابعت أن "القوة قامت بمصادرة المواد واحالة المتهمين الى الجهات المختصة"، وفقا للبيان الذي تلقته (بغداد اليوم).

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