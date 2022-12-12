2022/12/12 | 10:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

نعت "قنوات الكأس" القطرية، وفاة المصور خالد المسلم البالغ 43 عاما، أثناء تغطية أحداث مونديال قطر 2022، وذلك عقب يوم واحد فقط من وفاة صحفي أميركي كان يغطي منافسات البطولة أيضا.

وقال موقع "فوكس" الرياضي، الاثنين، وصحيفة "غلف تايمز" أن المصور الصحفي القطري، خالد المسلم، توفي "فجأة" في نهاية الأسبوع.

وتأتي وفاة المسلم بعد يوم واحد فقط من إعلان وفاة الصحفي الأميركي المتخصص بتغطية مباريات كرة القدم، غرانت ويل، أثناء تغطيته لكأس العالم في قطر.

وتوفي ويل الذي كان يعمل لصالح قناة "سي بي أس سبورتس" الأميركية، الجمعة، في الدوحة، أثناء تغطية مباراة لكرة القدم في مونديال قطر، حسبما أعلنت زوجته والاتحاد الأميركي لكرة القدم.

وكان غرانت وال البالغ 48 عاما قد عمل في مجلة "سبورتس إيلاسترايتِد" بصفته متخصصا في كرة القدم، قبل انضمامه إلى "سي بي أس سبورتس" في العام 2021.

و توفي أثناء تغطية مباراة ربع النهائي بين الأرجنتين وهولندا.

وأفاد راديو "أن بي آر" الأميركي، بأن الصحفي سقط أرضا في استاد الصحافة مع اقتراب المباراة من نهايتها.



وقدم له الطاقم الطبي الإسعافات الأولية، قبل حمله على نقالة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قضى فجأة.. وفاة ثاني صحفي أثناء تغطية مونديال قطر 2022) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قضى فجأة.. وفاة ثاني صحفي أثناء تغطية مونديال قطر 2022) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).