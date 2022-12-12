2022/12/12 | 10:50 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: VSbkkUmZOVU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بغداد.. مؤتمر القيادات السياسية يؤشر خطرا على الديمقراطية بسبب بعض القوانين) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بغداد.. مؤتمر القيادات السياسية يؤشر خطرا على الديمقراطية بسبب بعض القوانين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).