2022/12/12 | 10:59 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 12 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: قالت هيئة النزاهة، الاثنين، 12 كانون الاول، 2022، إن الأردن وتركيا...

ظهرت المقالة ثلاث دول… الأبرز في استقبال الأموال المهربة من العراق أولاً على المسلة.

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