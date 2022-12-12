العراق يشهد أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة الأيام المقبلة

2022/12/12 | 10:59 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 12 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: أعلنت هيئة الأنواء الجوية، الاثنين، 12 كانون الاول، 2022، عن حالة...

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