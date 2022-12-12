2022/12/12 | 11:15 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم الاثنين، القاء القبض على متهمة انتحلت صفة محامية في بغداد.

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