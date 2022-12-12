الحكم بالسجن المؤبد لتاجر مخدرات في بابل

2022/12/12 | 11:15 - المصدر: السومرية نيوز

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أصدرت محكمة جنايات بابل، اليوم الاثنين، قرارا بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات.

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