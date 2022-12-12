مقتل فتاة فلسطينية برصاص إسرائيلي في جنين.. والجيش يحقق

2022/12/12 | 11:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتلت فجر الاثنين، فتاة فلسطينية تبلغ السادسة عشرة برصاص الجيش الإسرائيلي خلال عملية عسكرية في مدينة جنين في الضفة الغربية، على ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية.

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