السجن المؤبد لتاجر مخدرات في بابل

2022/12/12 | 11:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدرت محكمة جنايات بابل، اليوم الاثنين، قرارا بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات في المحافظة.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "محكمة جنايات بابل نظرت قضية متهم يتاجر بكميات كبيرة من مسحوق الكرستال المخدر متنقلا بين المحافظات".

وأضاف أن "المتهم الذي ألقي القبض عليه في إحدى السيطرات الأمنية اعترف في دوري التحقيق والمحاكمة بأنه يتاجر بالجملة بالمادة المخدرة".

وتابع أن "المحكمة وجدت الأدلة كافية لإدانته والحكم عليه بالسجن المؤبد استنادا لأحكام المادة 28/أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".

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