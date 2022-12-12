قصف تركي يستهدف ناحية شيلادزي في دهوك

2022/12/12 | 11:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - دهوك

استهدف قصف تركي، اليوم الاثنين، معاقل حزب العمال الكردستاني في دهوك.

وذكر مصدر امني لـ (بغداد اليوم) ان "قصفا تركيا استهدف ناحية شيلادزي في محافظة دهوك، التي تعد اهم معاقل حزب العمال الكردستاني المعارض للسياسة التركية".

يذكر ان القصف التركي ما يزال مستمرا لمواقع حزب العمال في شمالي العراق وسوريا، واستمرار العمليات العسكرية التركية في تلك المناطق فضلا عن تهديد انقرة بالاجتياح البري بذريعة تعرض امنها القومي نتيجة تواصل نشاطات المعارضة من الاراضي العراقية و السورية .

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