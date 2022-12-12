كاميرا والدتها تلتقط لحظة مؤثرة.. شاهد رد فعل طفلة 3 أعوام تدرك أن عائلتها تتابعها بعد رقصها

2022/12/12 | 11:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كان هذا أول أداء للطفلة “إيمي” ذات الأعوام الثلاثة في حفل الرقص “Unity Dance Spectrum” في ولاية ماساتشوستس الأمريكية.وقد التقطت كاميرا والدتها على اللحظة الثمينة التي أدركت فيها الطفلة أن أسرتها كانت ضمن جمهور المسرح يتابعون رقصها في الحفل.

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