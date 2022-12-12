اقتصادي: الحكومة قد تعجز عن دفع برواتب الرعاية الاجتماعية في 2023

2022/12/12 | 11:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

حذر الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، يوم الاثنين، من عدم استطاعة الحكومة العراقية الإيفاء برواتب الرعاية الاجتماعية بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط عالمياً.

وقال المرسومي في منشور علاى الفيسبوك، إن "المبلغ الإجمالي لنفقات الرعاية الاجتماعية لغاية تشرين الأول 2022 وصل إلى أكثر من 3.3 ترليونات دينار"، مبينا ان "هذا المبلغ ارتفع بنسبة 32% عن نفس الفترة من العام الماضي 2021".

واضاف ان "نسبة نفقات الرعاية الاجتماعية الى النفقات التشغيلية بلغت 26%، فيما شكلت نسبة نفقات الرعاية الاجتماعية الى النفقات العامة 24%"، لافتا الى ان "نسبة نفقات الرعاية الاجتماعية الى الإيرادات النفطية بلغت نسبتها 16%".

وأشار المرسومي إلى أن "التوسع المتوقع للرعاية الاجتماعية في موازنة عام 2023 سيضيف أعباء جديدة وثابتة على الموازنة العامة وقد لا تستطيع الحكومة الإيفاء بها نظرا للتراجع الحالي والمتوقع لأسعار النفط في السنة القادمة".

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