توتال إنرجيز: ملتزمون ببدء التنقيب عن الغاز في لبنان العام المقبل

2022/12/12 | 11:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

قالت توتال إنرجيز اليوم الاثنين، إنها ستعمل على بدء التنقيب في إطار مشروعها للغاز البحري في البلوك رقم 9 في لبنان، اعتباراً من العام المقبل، مضيفة أنها ستختار على الأرجح المورد لمنصة حفر جديدة في الربع الأول من العام 2023.

وأضافت الشركة في بيان: "قُدمت طلبيات للموردين من أجل المعدات المطلوبة".

توصلت شركة النفط والغاز الفرنسية العملاقة في أكتوبر إلى اتفاق مع الحكومة اللبنانية بشأن مصير حقل الغاز، مع دخول اتفاقية حدودية بحرية مع إسرائيل حيز التنفيذ.

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