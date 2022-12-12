إيران: حجم التبادل التجاري مع العراق سيصل إلى 10 مليارات دولار

2022/12/12 | 11:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلن رئيس غرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة يحيى آل إسحاق أن حجم التبادل التجاري مع العراق تحسن في ظل الجهود المبذولة ومع استمرار هذه الوتيرة سيصل إلى 10 مليارات دولار حتى نهاية العام الجاري.

وأوضح آل إسحاق في تصريح إن "التجارة بين إيران والعراق تهدف للوصول إلى 20 مليار دولار، وقال: إن عزم النشطاء الاقتصاديين في هذا المجال متناسق مع أهداف مسؤولي البلدين، ولنا تجارب سابقة مثل تحقيق 14 مليار دولار في العام".

وفي إشارة إلى صعود وهبوط التجارة بين البلدين، قال: إن "من أسباب انخفاض إحصاءات التجارة مقارنة بالعام الماضي هو انخفاض التجارة العالمية، وهو ما أثر أيضًا على إيران، ومن ناحية أخرى، فإن حذف إحصاءات صادرات الكهرباء والطاقة من التجارة مع العراق تسبب في تغيير الأرقام".

وصرح آل إسحاق أن حظر تصدير واستيراد بعض السلع في قوانين البلدين زاد في تغيير إحصاءات التجارة، وأوضح: إن الجهود مبذولة للوصول حتى نهاية العام إلى 10 مليارات دولار في التجارة بين البلدين وان تحسن الأداء يؤكد ذلك ".

وأكد رئيس غرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة أنه تم حل المشاكل التجارية بين البلدين وقال: إن" وتيرة التبادلات تظهر نمو التجارة الإيرانية العراقية والوضع يسير بشكل جيد ".

وفي إشارة إلى زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى إيران قبل فترة، قال: 9 محاور تمت مناقشتها في هذا القسم، بعضها سياسي وأمني، لكن تمت خلال هذه الزيارة مناقشة الاستثمارات المشتركة والتعاون النفطي في القطاع الاقتصادي.



من ناحية أخرى، لوحظت أيضًا تغييرات في عملية التصدير.

وقال آل إسحاق: بشكل عام اتفقت إيران والعراق على تحسين العلاقات وتغيير الأوضاع النقدية والمصرفية حتى تعمل البنوك المركزية في البلدين على تسهيل الأوضاع الراهنة وحل المشاكل.

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