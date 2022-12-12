2022/12/12 | 11:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني بحث رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان مع السفير السوري صطام جدعان الدندح، اليوم الاثنين ، يبحثان امكانية عقد مذكرات تعاون قضائي بين البلدين وذكر إعلام القضاء في بيان تلقاه / […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص زيدان والسفير السوري يبحثان امكانية عقد مذكرات تعاون قضائي بين البلدين المركز الخبري الوطني.

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