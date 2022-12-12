2022/12/12 | 11:40 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: vnMUP9q1nyo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الناصرية تنزف.. تحقيقات واقالات.. هل تسير حكومة السوداني على خطى سابقاتها ؟ - عشرين - الحلقة ٦٤) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الناصرية تنزف.. تحقيقات واقالات.. هل تسير حكومة السوداني على خطى سابقاتها ؟ - عشرين - الحلقة ٦٤) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).