البنك المركزي العراقي يتسلّم المبلغ المتبقي من صندوق تعويضات الكويت

2022/12/12 | 11:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الإثنين، عن تسلُّم المبلغ المتبقي في صندوق التعويضات، البالغ (7.946.316) سبعة ملايين وتسعمئة وستة وأربعين ألفًا وثلاثمئة وستة عشر دولارًا أمريكيًّا، بعد تسديد كامل التعويضات الخاصة بدولة الكويت

وذكر البنك المركزي العراقي في بيان أنَّ “المبلغ تمّت إعادته بعد تدقيق الحسابات بموجب قرار مجلس الأمن المرقم (2621) لسنة (2022) المعني بإنهاء ملف التعويضات الناتجة عن اجتياح النظام العراقي السابق لدولة الكويت”.

يُذكَر أنّ العراق كشف في 2021 عن إنهائه لجميع الترتيبات المصرفية اللازمة مع البنكا لاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لإيقاف الاستقطاع التلقائي لتعويضات الكويت من إيرادات تصدير النفط الخام العراقي، بعد تسديد كامل المبلغ المتبقي من التعويضات.

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