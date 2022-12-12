جنايات بابل تصدر حكما بالسجن المؤبد لتاجر مخدرات

2022/12/12 | 11:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أصدرت محكمة جنايات بابل قرارا بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن “محكمة جنايات بابل نظرت قضية متهم يتاجر بكميات كبيرة من مسحوق الكرستال المخدر متنقلا بين المحافظات”.

وأضاف المركز أن “المتهم الذي ألقي القبض عليه في إحدى السيطرات الأمنية اعترف في دوري التحقيق والمحاكمة بأنه يتاجر بالجملة بالمادة المخدرة”.

وتابع أن “المحكمة وجدت الأدلة كافية لإدانته والحكم عليه بالسجن المؤبد استنادا لأحكام المادة 28/أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017”.

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