وفاة صحفي ثانٍ

2022/12/12 | 11:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي صحفي ثان أثناء تغطية كأس العالم

في قطر، بعد يوم واحد فقط من وفاة صحفي

أميركي كان يغطي المباريات أيضا.

وأعلنت "قنوات الكاس" القطرية، في منشور

على تويتر، وفاة خالد المسلم، وقالت إنه

مصور يعمل لديه

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