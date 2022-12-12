2022/12/12 | 11:58 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 12 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: حذر رجال دين في ديالى من جهات تسعى إلى خلق فتنة...

ظهرت المقالة تحذيرات من فتنة طائفية بعد حرق مسجد في بعقوبة أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحذيرات من فتنة طائفية بعد حرق مسجد في بعقوبة) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحذيرات من فتنة طائفية بعد حرق مسجد في بعقوبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).