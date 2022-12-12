العراق وفنلندا يعلنان اطلاق مشروع مشترك لدعم النازحين والمتضررين من داعش

2022/12/12 | 11:58 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت حكومتا العراق وفنلندا، إطلاق مشروع مشترك بقيمة مليوني يورو لدعم النازحين المتضررين من تنظيم داعش، ليشمل 6 محافظات في عموم العراق.وأُطلق المشروع بالتعاون بين المنظمة الدولية للهجرة في العراق والحكومة الفنلندية، من أجل “دعم الأفراد المتضررين من النزوح … Readmore

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