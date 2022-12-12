دولة القانون: الملف الامني في كركوك لن يعود للبيشمركة بعد سيطرة القوات الاتحادية

2022/12/12 | 11:58 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عضو ائتلاف دولة القانون كاظم الحيدري، ان الملف الأمني في محافظة كركوك لن يعود الى البيشمركة خصوصا ان القوات الأمنية تسيطر على هذه المحافظة وتحقق الاستقرار داخلها.وقال الحيدري: ان “الاكراد لديهم اماني بالسيطرة على كركوك وهذه لاترتقي الى … Readmore

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