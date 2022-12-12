الثقافة: المباشرة بتحويل المنحة التشجيعية الى نظام الدفع الالكتروني

2022/12/12 | 12:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

اعلنت وزارة الثقافة والسياحة والاثار، اليوم الاثنين، المباشرة بتحويل المنحة التشجيعية للصحفيين والادباء والفنانين والتشكيليين والشعراء الشعبيين والشرائح المشمولة الاخرى الى نظام الدفع الالكتروني.

وقال مدير عام الدائرة الادارية والمالية، علي رضا حمود، في بيان، إن “وزير الثقافة احمد فكاك البدراني، وجه الدائرة الادارية بتشكيل فريق عمل من الوزارة للتنسيق مع مصرف الرافدين لانجاز تعبئة البيانات ضمن بطاقات الدفع (الماستر كارد) الخاصة بالمنحة التشجيعية من مصرف الرافدين”.

واضاف ان “المكافأة لن تكون منقوصة هذا العام، وسيتسلم البطاقة كل من شمل بالمنحة التشجيعية العام الماضي”.

واشار الى ان “الخطوة جاءت لتنظيم عمليات الدفع بدلاً من التسليم اليدوي وتجنيب المثقفين والصحفيين والمشمولين عناء السفر من المحافظات المختلفة الى بغداد”.

وبشأن من لم يتسلم المنحة أوضح، أن “هؤلاء سيتم شمولهم بمنحة العام المقبل في حالة موافقة وزارة المالية بتمويل المبلغ المصروف نفسه للعام 2014 شريطة ان تنطبق عليهم التعليمات المطلوبة”.

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