الهيئة الوطنية للاستثمار: شركة هانوا ستستأنف العمل في مدينة بسماية

2022/12/12 | 12:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

اعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار، اليوم الاثنين، ان شركة هانوا استأنفت العمل في مدينة بسماية.

وذكر بيان للهيئة تلقته "الاقتصاد نيوز"، ان "رئيس الهيئة سالار محمد امين، اكد خلال استقباله عدد من المستثمرين واصحاب المشاريع، على توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بالعمل على دعم المستثمرين واستقطاب الاستثمار الداخلي والخارجي للمشاريع ولجميع القطاعات"، مشيرا الى "عزم الهيئة على احداث نهضة استثمارية خلال الفترة المقبلة".

وقال امين، ان "الهيئة تعمل على تذليل المعوقات والاشكالات السابقة امام سير المشاريع الاستثمارية وتشجيع المستثمرين انسجاما مع ما اقره المنهاج الحكومي باصلاح وتبسيط الاجراءات المعمول بها في دوائر الاستثمار ودعم المستثمرين" .

واضاف، "هناك العديد من المعوقات والاشكالات نسعى بكل جهودنا لتذليلها"، مبينا ان "الشهر الماضي نجحت الهيئة في ايجاد الحلول لعدد كبير منها ومساعي للاستمرار بهذا العمل وبوتيرة متصاعدة".

واوضح، ان "الهيئة توصلت لعدد من الحلول والمعالجات الممكنة لابرز العقبات التي كانت تواجه استئناف العمل بمشروع بسماية السكني وذلك من خلال سلسة مباحثات معمقة يومية مع ادارة شركة هانوا وبدعم متواصل من اعضاء لجنة التنمية والاستثمار النيابية".

وتابع، ان "الهيئة تهدف لتوفير بيئة صحية للاستثمار وتسهيل الاجراءات للمستثمرين وتفعيل النافذة الواحدة في الهيئة بما يوفر على المستثمر الاتصال بسلسلة من الدوائر المعنية بالدولة وما يتبعها من حالات تاخير بسبب الروتين الامر الذي تسعى الهيئة لتجاوزه وبما ينعكس ايجابا على الواقع الاستثماري في العراق".

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