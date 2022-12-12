2022/12/12 | 12:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قار

طلب نيابي للنزاهة والقضاء من اجل التحقيق صفقة أجهزة طبية في ذي قار.

وبحسب وثيقة مؤرخة بتاريخ 29/ تشرين الأول وحصلت عليها (بغداد اليوم): "تم تقديم طلب نيابي، اليوم الاثنين، للنزاهة والقضاء للتحقيق فيما يخص صفقة حاويات كبيرة تحتوي أجهزة طبية تم التعاقد عليها من قبل وزارة الصحة- شركة كيماديا في عام ٢٠١٢ مع شركة ألمانية، لإنشاء (٤) صالات عمليات في مستشفى الحسين بما يقارب (٩) مليون دولار، وتركت في ساحة المستشفى الخارجية منذ (٨) سنوات".

ادناه نص الوثيقة:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قرابة 9 مليون دولار.. طلب للنزاهة والقضاء للتحقيق بصفقة أجهزة طبية في ذي قار (وثيقة)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قرابة 9 مليون دولار.. طلب للنزاهة والقضاء للتحقيق بصفقة أجهزة طبية في ذي قار (وثيقة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).