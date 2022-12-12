2022/12/12 | 12:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - نينوى

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، عن تدمير مضافات وأنفاقا عدة لداعش جنوب شرق الموصل.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "القوة مكونة من اللواء 30 في الحشد ومعاونية الاستخبارات في الحشد الشعبي والجيش نفذت عملية امنية لتعقب الخارجين عن القانون وملاحقة فلول داعش في منطقة حاوي اصلان التابعة لناحية النمرود جنوب شرق الموصل".

وأضافت أن "العملية اسفرت عن العثور على شبكة انفاق ومضافات كان يستخدمها فلول داعش في التخفي والتنقل وتم تدميرها بالكامل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد والجيش يدمران مضافات وأنفاقا لداعش جنوبي الموصل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد والجيش يدمران مضافات وأنفاقا لداعش جنوبي الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).