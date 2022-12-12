الأردن.. إصابة العشرات بجروح في حادث تصادم 3 حافلات

2022/12/12 | 12:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيب عشرات الأشخاص بجروح في حادث تصادم بين ثلاث حافلات، الاثنين، في مدينة الكرك غرب الأردن.

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