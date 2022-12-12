خلال عشرة أشهر:إجراء 105 عملية قلب مفتوح ناجحة في مُستشفى الإمام الحسن المُجتبى (ع) التعليمي بكربلاء

2022/12/12 | 12:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنتْ دائرة صحة كربلاء المُقدسَة ،

اليوم الإثنين ، عن " نجاحها خلال الأشهر

العشرة الماضية من العام الحالي بإجراء

( 105 ) عمليةً جراحية للقلب المفتوح

تكللّت جميعها بالنجاح ، كاشفةً عن قيام

الطاقم الطب

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