مصرع وإصابة فتاتين بانفجار مخلفات حربية في البصرة

2022/12/12 | 12:42 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بمصرع فتاة واصابة شقيقتها بجروح مختلفة أثر انفجار لغم في محافظة البصرة.

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