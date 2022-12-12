في سويسرا.. يمكن لهذا القطار الجبلي الجديد المذهل

2022/12/12 | 12:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت أخيرًا أحدث رحلة قطار بانورامية في سويسرا، الأحد، بعد أن تأخّرت لـ 3 أعوام عن موعدها المقرّر، وبعد 150 عامًا من اقتراحها لأول مرة.وتجمع هذه التجربة بين الأناقة، والراحة، والتميّز التقني للقرن الـ21.

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