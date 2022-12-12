2022/12/12 | 13:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني بحث نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير التخطيط محمد علي تميم، اليوم الاثنين ، مع السفير الايراني ملفات الماء والكهرباء والتبادل التجاري والاستثمار بين البلدين.وذكرت وزارة التخطيط في بيان تلقاه / […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بينها المياه ..



العراق وايران يبحثان عدة ملفات المركز الخبري الوطني.

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