2022/12/12 | 13:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

ذكر صندوق النقد الدولي أن الدول الـ 69 الأكثر فقرًا حول العالم بحاجة إلى 436 مليار دولار إضافية خلال الخمس سنوات المقبلة لمعالجة آثار فيروس “كوفيد-19”.

وأوضح الصندوق في تقرير أنه سيتم تخصيص 170 مليار دولار من المبلغ المطلوب لمعالجة آثار الوباء مثل تفاقم الفقر وزيادة الاحتياطيات، وبقية المبلغ لمساعدة الدول منخفضة الدخل على اللحاق بمتوسط نسبة الإنفاق للناتج المحلي الإجمالي في الأسواق الناشئة بحلول عام 2026.

وأشار التقرير إلى أن الصدمات المركبة من الوباء والحرب في أوكرانيا أثرت بشكل غير متناسب على الدول منخفضة الدخل.

هذا وتظهر حسابات الصندوق أن حوالي ثلث الاقتصاد العالمي سوف يشهد على الأقل ربعين سنويين متتاليين من الانكماش خلال العام الحالي والمقبل، وأن الناتج الاقتصادي المفقود حتى عام 2026 سيكون 4 تريليونات دولار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النقد الدولي: الدول الأكثر فقرًا بحاجة إلى 436 مليار دولار لمعالجة تداعيات الوباء ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النقد الدولي: الدول الأكثر فقرًا بحاجة إلى 436 مليار دولار لمعالجة تداعيات الوباء ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).