بالأرقام.. إحصائية رسمية بنسب العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص ومعدل البطالة في العراق

2022/12/12 | 13:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

كشفت وزارة التخطيط، اليوم الاثتين، عن إحصائية رسمية بأعداد السكان ونسب العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، فيما حددت المحافظات الأكثر نسبة للبطالة.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنَّ "عدد سكان العراق لغاية نهاية 2021 بحسب التقديرات تجاوز الـ41 مليون نسمة"، متوقعاً أنْ "يبلغ عدد السكان للعام 2022 (42)مليون نسمة".

وأضاف أنه "لغاية العام 2030، فإن عدد السكان سيصل بحسب توقعاتنا إلى 50 مليون نسمة"، مشيراً إلى إن "هذه التوقعات تأتي في وقت لا يوجد فيه إحصاء عام للسكان".

وتابع أن "السكان النشطين اقتصاديا بعمر 15 سنة فأكثر يمثلون 64 ‎بالمئة، وهذا يعطي صورة بأن المجتمع شاب"، موضحاً، أنه "من هذه النسبة هناك 50.3 هم من الذكور، و49.7 ‎ من الإناث".

وبين أن "فئة الشباب من عمر 15 -24 سنة يشكلون 21 بالمئة، أما من عمر 25 فأكثر يشكلون 43 بالمئة‎ من اجمالي السكان في العراق"، لافتاً إلى أن "تقديرات القوى العاملة النشطين اقتصادياً يبلغ ما يقارب من 43.5 بالمئة وهم اكثر من 10 ملايين نسمة"، موضحاً، أن "مشاركة النساء للقوى العاملة لايتجاوز 11 بالمئة مقابل 68 ‎بالمئة ‎ من الذكور".

وذكر، أن "عدد العاملين 9 ملايين شخص يشكلون 84 بالمئة من اجمالي القوى العاملة"، لافتاً إلى أنَّ "نسبة العمالة للسكان تصل إلى 33 ‎بالمئة اي ثلث السكان هم في سن العمل".

وعلى مستوى فروع النشاط الاقتصادي، أكد الهنداوي أن "أعلى ثلاثة أنشطة هي: البناء والتشييد بنسبة 16.3 بالمئة والادارة العامة والدفاع بنسبة 16 ‎بالمئة‎ وتجارة الجملة والمفرد بنسبة 14 ‎بالمئة"، موضحاً، أنَّ "73 بالمئة‎ من النساء يملن الى العمل في نشاط الخدمات، فيما يهيمن الذكور على أربع مهن وهي البناء والخدمات والحماية وسائقو السيارات والشاحنات، الا ان النساء يهيمنن في المقابل على التعليم بمختلف مراحله وصناعة الملابس".

واكد الهنداوي أن "نسبة العاملين في القطاع الحكومي 38 ‎بالمئة‎ مقابل 62 ‎بالمئة‎ يعملون في القطاع الخاص بكل تفصيلاته"، لافتاً الى أن "هناك 9‎ بالمئة‎ من اجمالي عمالة الشباب يعملون في وظائف أقل من مستوى مهاراتهم، وهناك 37 ‎بالمئة‎ من الشباب غير متعلمين أو عاملين ولا متدربين".

وبشأن نسبة البطالة، ذكر أن "معدل البطالة في العراق لسنة 2021 وصل الى 16.5 بالمئة وهو مرتفع عما كان عليه قبل 2020، وبين الشباب من 15 الى 24 سنة وصل الى 36 ‎بالمئة‎ اما الأعمار فوق 25 سنة منخفض، البطالة بينهم 11 ‎بالمئة وهناك بطالة طويلة الامد الذين يبحثون عن عمل يشكلون 5 بالمئة"، مضيفا ان "السكان خارج القوى العاملة 60.5 بالمئة من اجمالي الافراد بسن 15 سنة فأكثر بنسبة 16 مليون شخص هم خارج القوى العاملة من اجمالي الافراد".

واكد ان "المحافظات الاكبر نسبة للبطالة هي نينوى بنسبة 33‎ بالمئة‎ تلتها المثنى 27‎ بالمئة ومن ثم ذي قار بنسبة 26 بالمئة والبصرة بنسبة 22‎ بالمئة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالأرقام.. إحصائية رسمية بنسب العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص ومعدل البطالة في العراق) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالأرقام.. إحصائية رسمية بنسب العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص ومعدل البطالة في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).