وفد كردي يبحث مع وزارة المالية حصة كردستان في موازنة 2023

2022/12/12 | 13:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

بحث وفد حكومة إقليم كردستان الیوم الاثنین، مع وزيرة المالية طیف سامي موازنة 2023 وحصة الاقليم فيها.

وذكرت وسائل اعلام كردية أن الاجتماع ناقش التأكيد على استمرارية عمل اللجنة الفنية بين الجانبين بهذا الصدد.

هذه هي المرة الثانية التي يزور وفد رفيع المستوى من حكومة إقليم كردستان بغداد بعد تشكیل الحكومة برئاسه‌ محمد شیاع السوداني لمناقشة الموازنة والمادة 140 وغيرها من القضايا العالقة بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الفيدرالية.

ویضم وفد حكومة إقليم كوردستان كل من آوات جناب نوري وزير المالية والاقتصاد، كمال محمد وزير الكهرباء، الدكتور أوميد صباح رئيس ديوان مجلس الوزراء، وعبد الحكيم خسرو رئيس دائرة التنسيق والمتابعة، وجوتیار عادل المتحدث الرسمي بإسم حكومة إقليم كوردستان، وهادي جاوشلي رئيس ديوان الرقابة المالية في حكومة إقليم كوردستان، وفارس عيسى رئيس ممثلیة حكومة إقليم كوردستان في بغداد.

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