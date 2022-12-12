اثر الحريق الذي نشب بأحد مخيمات نازحي اربيل ..توجيه من وزارة الهجرة

2022/12/12 | 13:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت وزير الهجرة باستنفار كوادر فروع

الوزارة بتقديم الدعم والمساعدة للأسر

النازحة التي تعرضت للحريق

وبحسب بيان للوزارة فان وزير الهجرة و

المهجرين ايفان فائق جابرو قد وجهت

باستنفار كوادر فروع الوزار

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