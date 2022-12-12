2022/12/12 | 13:41 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 12 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: تمكن علماء مختبر تابع للحكومة الأميركية من تقليد ما يجري في...

ظهرت المقالة علماء نجحوا بتقليد الشمس وإنتاج طاقة نظيفة تدوم مئات السنين أولاً على المسلة.

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