2022/12/12 | 13:41 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 12 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: اصبح حديث سعر صرف الدولار هو الابرز الذي يتداوله العراقيون الناقمون...

ظهرت المقالة حديث سعر الصرف يغزو جلسات العراقيين..



و مزاد العملة نافذة تبييض الدولار أولاً على المسلة.

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