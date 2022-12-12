بأمريكا.. تزامن هذه العدوى الفيروسية يؤدي إلى تهديد ثلاثي بظل موسم الأعياد

2022/12/12 | 13:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تُجيب المحلّلة الطبية في CNN، الدكتورة لينا وين، عن بعض الأسئلة التي قد تخطر في بالك بشأن التهديد الثلاثي المحتمل الناجم عن فيروس الجهاز التنفسي المخلوي (RSV)، والإنفلونزا، وفيروس كورونا.وهل يجب علينا الشعور بالقلق؟

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