محافظ صلاح الدين المقال يتلقى

2022/12/12 | 13:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - صلاح الدين

بالوثيقة..



جامعة تكريت تنهي التفرغ التام الممنوح الى محافظ صلاح الدين السابق "عمار جبر خليل"، وتعتبره مستقيلاً من وظيفته في الجامعة لعدم المباشرة

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