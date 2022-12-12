رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار: نجحنا بتذليل المعوقات وحل الاشكالات للعديد من المشاريع

2022/12/12 | 13:46 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تؤكد الهيئة الوطنية للاستثمار انها تعمل على تذليل المعوقات والاشكالات السابقة امام سير المشاريع الاستثمارية وتشجيع المستثمرين انسجاما مع ما اقره المنهاج الحكومي لرئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني باصلاح وتبسيط الاجراءات المعمول بها في دوائر الاستثمار ودعم المستثمرين … Readmore

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