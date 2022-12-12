الحرارة في أقصى الشرق الروسي تنخفض إلى 70 تحت الصفر

2022/12/12 | 14:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ سجل خبراء الأرصاد الجوية في ياقوتيا، في أقصى الشرق الروسي، 59 درجة تحت الصفر في أويمياكون، كما وصلت درجة الحرارة في بعض القرى هناك إلى نحو 70 تحت الصفر.ووفقا للموقع الإلكتروني لإدارة جمهورية ياقوتيا للأرصاد الجوية المائية والرصد البيئي (UGMS)، انخفضت درجة الحرارة في ياقوتيا، إلى أقل من 45 درجة، وكان الصقيع […]

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